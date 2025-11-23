Tennis-L'Italie remporte sa troisième Coupe Davis d'affilée

Coupe Davis - Final 8 - Finale - Italie v Espagne

BOLOGNE, Italie (Reuters) -L'équipe d'Italie a remporté dimanche un troisième titre consécutif en Coupe Davis au terme de deux victoires en simple face à l'Espagne.

Matteo Berrettini a battu à Bologne Pablo Carreno Busta 6-3 6-4 dans le premier match, tandis que Flavio Cobolli s'est débarrassé de Jaume Munar 1-6 7-6(5) 7-5 pour sceller le triomphe de l'Italie sur un score de 2-0 au meilleur des trois matches.

La victoire sur l'Espagne, sextuple vainqueur de l'épreuve, permet au total à l'Italie de remporter sa quatrième Coupe Davis, après les sacres de 1976, 2023 et 2024. L'Italie est également devenue la première nation à remporter trois titres consécutifs de Coupe Davis depuis la suppression du Challenge Round.

Les deux équipes étaient privées de joueurs clés, l'Espagne ne pouvant pas compter sur Carlos Alcaraz, numéro un mondial au classement ATP, tandis que l'Italie n'a pas pu aligner Jannik Sinner, le deuxième joueur mondial, et Lorenzo Musetti.

(Rédigé par Pearl Josephine Nazare à Bangalore; version française Claude Chendjou)