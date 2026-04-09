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Whitestone REIT va être privatisé par Ares dans le cadre d'une opération de 1,7 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Whitestone REIT WSR.N a déclaré jeudi avoir accepté d'être racheté par des fonds gérés par Ares Management Corp. dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise le propriétaire américain de centres commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars.

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