Whitestone REIT va être privatisé par Ares dans le cadre d'une opération de 1,7 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Whitestone REIT WSR.N a déclaré jeudi avoir accepté d'être racheté par des fonds gérés par Ares Management Corp. dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise le propriétaire américain de centres commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars.
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