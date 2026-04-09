Whitestone REIT va être privatisé par Ares dans le cadre d'une opération de 1,7 milliard de dollars

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(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 9, contexte au paragraphe 4) par Apratim Sarkar

Whitestone REIT WSR.N sera acquis par des fonds gérés par Ares Management Corp ARES.N dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, évaluant le propriétaire américain de centres commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré la société jeudi.

Les actions de Whitestone REIT ont bondi de 11,5 % pour atteindre 18,90 dollars dans les premiers échanges, leur plus haut niveau historique. Ares Management a baissé de plus de 1 %.

Ares acquerra toutes les actions ordinaires et les parts de société d'exploitation en circulation de Whitestone pour 19 dollars chacune en espèces, ce qui rendra la société privée. L'offre représente une prime de 12,2 % par rapport au cours de clôture de l'action de Whitestone mercredi.

L'opération intervient après des mois d'intérêt pour le rachat et de pressions exercées par les actionnaires de Whitestone, alors que les sociétés de capital-investissement s'intéressent de plus en plus aux commerces de proximité sur les marchés à forte croissance.

Des sociétés de capital-investissementtelles que Blackstone

BX.N et TPG ont exprimé leur intérêt pour l'achat de Whitestone REIT en mars.

Craig Kucera, analyste chez Lucid Capital Markets, a déclaré que le prix semble correct pour une société de placement immobilier de détail de quartier avec de solides perspectives de croissance, en particulier compte tenu de l'exposition de Whitestone aux marchés à croissance rapide de l'Arizona et du Texas.

La société a été confrontée à la pression du fonds spéculatif activiste Emmett Investment Management, qui s'était préparé à une lutte potentielle au sein du conseil d'administration et envisageait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Whitestone, composé de six membres, comme l'a rapporté Reuters en août de l'année dernière.

Emmett, dirigé par Alexander Rohr, est un actionnaire de longue date qui avait déjà exprimé des inquiétudes quant à l'affectation des capitaux et à la gouvernance d'entreprise de Whitestone.

"L'évaluation semble juste par rapport aux récentes transactions sur le marché privé", a déclaré M. Kucera, ajoutant que la pression persistante des activistes pourrait avoir contribué à pousser l'entreprise vers un accord de rachat.

L'accord avec Ares a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Whitestone et devrait être conclu au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de la société.