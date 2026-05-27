Le NTSB demande à la FAA de revoir ses évaluations de la sécurité des pistes en cas de fortes pluies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de la FAA et de précisions supplémentaires aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a demandé mardi à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de revoir la manière dont elle évalue l'état des pistes en cas de fortes pluies, invoquant les risques pour la sécurité liés au dérapage des avions hors de la piste.

Ces recommandations font suite aux enquêtes menées par le NTSB sur 11 accidents et incidents de sortie de piste survenus entre 2008 et 2022 après des atterrissages sur des pistes mouillées. Le NTSB a demandé à la FAA de réformer la « matrice d'évaluation de l'état des pistes » (Runway Condition Assessment Matrix), qui utilise une échelle à six niveaux à l'intention des pilotes.

Le bureau a cité le dépassement de piste d'un Boeing 737

BA.N survenu en 2019 à Jacksonville, en Floride, dû en partie à "une perte extrême de friction de freinage due à de fortes pluies et à la profondeur de l'eau sur la piste non rainurée, ce qui a entraîné un aquaplaning visqueux".

Lors de l’incident de 2019, un Boeing affrété par l’armée américaine arrivait de la base navale de Guantanamo Bay à Cuba avec 142 personnes à bord lorsqu’il a glissé dans la rivière St. Johns à l’extrémité de la piste de 9 000 pieds (2 743 m) de la base aéronavale de Jacksonville. Il n’y a pas eu de blessés graves.

Le NTSB a également recommandé à la FAA de publier de nouveaux descripteurs d'intensité des précipitations pour les bulletins météorologiques aéronautiques afin d'identifier les intensités de pluie dépassant le seuil actuel de forte pluie de 0,3 pouce (7,62 mm) par heure.

La FAA a déclaré qu'elle prenait au sérieux les recommandations du NTSB et qu'elle examinerait attentivement celles émises mardi. La FAA encourage les aéroports à signaler les conditions de piste mouillée.

Le NTSB a indiqué que les calculs de la friction de freinage des roues sur des pistes mouillées peuvent être nettement inférieurs à ceux spécifiés par les évaluations de l'état des pistes de la FAA en raison des limites des facteurs pris en compte.

Le NTSB a déclaré que les distances d'atterrissage sur des pistes mouillées calculées à l'aide du modèle de la FAA "peuvent sous-estimer les distances d'atterrissage réelles requises, augmentant ainsi le risque de sortie de piste".