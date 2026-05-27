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Stellantis étudie plusieurs options de plateformes pour les grands modèles Alfa Romeo, selon le directeur des opérations pour l'Europe
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions)

Stellantis étudie plusieurs options pour développer la conception de base des futurs grands modèles Alfa Romeo, soit en interne, soit avec un partenaire, a déclaré mardi le directeur des opérations de la région Europe élargie du constructeur franco-italien.

« Il y a plusieurs possibilités... Cela peut se faire en interne ou dans le cadre de partenariats », a déclaré Emanuele Cappellano aux journalistes lors d'un dîner organisé moins d'une semaine après que Stellantis a dévoilé sa nouvelle stratégie à moyen terme.

Il a ajouté que la question restait très ouverte et a refusé de nommer les partenaires potentiels que la société pourrait envisager .

L'un des piliers de la stratégie annoncée le 21 mai est une nouvelle plateforme ou architecture de base pour les voitures de petite et moyenne taille, STLA One, développée en interne. Mais l'architecture des modèles plus grands est encore à l'étude.

M. Cappellano a déclaré que l'entreprise avait confirmé son intention de renouveler l'ensemble de la gamme Alfa Romeo dans le cadre de sa stratégie « FaSTLane 2030 », y compris les modèles plus grands tels que la berline Giulia et le SUV Stelvio.

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1 commentaire

  • 06:42

    Ils n'ont pas encore compris que la France et d'autres ont besoin de véhicules électriques de petit format. Ras le bol de voir tous ces SUV vendus à prix d'or sans aucune utilité, à part polluer par leur poids et leur consommation

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