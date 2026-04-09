Whitestone REIT va être privatisé par Ares dans le cadre d'une opération d'un montant de 1,7 milliard de dollars

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Whitestone REIT WSR.N sera acquis par des fonds gérés par Ares Management Corp ARES.N dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant le propriétaire de centres commerciaux américains à environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré la société jeudi, ce qui a entraîné une hausse de 11% de ses actions avant la mise sur le marché.

Selon les termes de l'accord, Ares acquerra toutes les actions ordinaires et les parts de partenariat d'exploitation en circulation de Whitestone pour 19 dollars chacune en espèces, ce qui rendra l'entreprise privée. L'offre représente une prime de 12,2 % par rapport au cours de clôture de l'action de Whitestone mercredi.

Des sociétés de capital-investissement, dont Blackstone

BX.N et TPG, avaient manifesté leur intérêt pour l'achat de Whitestone REIT en mars.

Le portefeuille de Whitestone comprend 56 propriétés de vente au détail axées sur la commodité, totalisant environ 4,9 millions de pieds carrés sur des marchés américains à croissance rapide, notamment Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio.

La société a subi la pression du fonds spéculatif activiste Emmett Investment Management, qui s'était préparé à une lutte potentielle au sein du conseil d'administration et envisageait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Whitestone, composé de six membres, comme l'a rapporté Reuters en août de l'année dernière.

Emmett, dirigé par Alexander Rohr, est un actionnaire de longue date qui avait déjà exprimé des inquiétudes quant à la répartition du capital et à la gouvernance d'entreprise de Whitestone.

L'accord avec Ares a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Whitestone et devrait être conclu au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de la société.