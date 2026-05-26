WhiteHawk Minerals prévoit de lever 187 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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WhiteHawk Minerals vise à lever jusqu'à 187 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette société spécialisée dans les ressources minérales liées au gaz naturel et les redevances.