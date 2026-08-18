WhiteFiber, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, s'effondre suite à l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles

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18 août - ** Le titre de WhiteFiber WYFI.O , société spécialisée dans les infrastructures d’IA, a chuté de 20,6% après la clôture de la Bourse, à 21,50 dollars, alors qu’elle cherche à lever des fonds ** WYFI propose, dans le cadre d'un placement privé , 250 millions de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission principalement pour l'expansion de ses centres de données, d'éventuelles acquisitions, des partenariats et des coentreprises, entre autres

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des opérations sur options d'achat à prix d'exercice nul, afin de faciliter la couverture

** La société, dont le siège social est situé à New York, affiche une capitalisation boursière d’environ 1 milliard de dollars

** Mardi, l'action WYFI a clôturé en baisse de 10,8% à 27,07 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 71% ** La société est entrée en bourse en août dernier lors d’une introduction en bourse de 159 millions de dollars , au prix de 17 dollars

** Sur 11 analystes, 10 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis qu'un seul recommande de “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 38 dollars, selon les données de LSEG