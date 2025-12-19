WhiteFiber progresse grâce à la conclusion d'un contrat de 865 millions de dollars pour un centre de données

19 décembre - ** Les actions de la société d'infrastructure d'IA WhiteFiber WYFI.O augmentent de 23,22 % à 17,62 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a annoncé tard jeudi un accord de colocation de 10 ans et de 865 millions de dollars avec le fournisseur de services de cloud Nscale

** L'accord garantit la première livraison de 40 mégawatts de charge informatique sur le campus du centre de données phare NC-1 de WhiteFiber à Madison, en Caroline du Nord

** WhiteFiber est issue de la société de cryptographie Bit Digital BTBT.O et est devenue publique en août après une introduction en bourse de 159,4 millions de dollars ; BTBT détient toujours une participation majoritaire de 70,7 %

** 8 des 9 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat", 1 comme "fortement à l'achat"; le PT médian est de 37 $ - données compilées par LSEG

** WYFI a baissé de 15,9% depuis son introduction en bourse le 7 août