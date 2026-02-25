Whirlpool recule après la tarification d'offres d'actions et de convertibles de taille accrue

25 février -

** Les actions de Whirlpool WHR.N ont baissé de 0,6 % à 71,26 $ avant le marché après une levée de fonds supérieure à l'objectif par le fabricant d'appareils électroménagers

** La société a annoncé tôt mercredi la tarification () d'offres publiques d'environ 6,9 millions d'actions à 69 $ pour une levée de 475 millions de dollars, et d'actions privilégiées convertibles obligatoires de 525 millions de dollars à 8,5 % sur 3 ans.

** En outre, la société déclare avoir vendu pour 30 millions de dollars d'actions à 69 $ dans le cadre d'un placement privé à Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co, une filiale de Whirlpool China 600983.SS , cotée à Shanghai.

** Les actions de WHR ont chuté d'environ 14 % pour clôturer à 71,67 $ mardi après que la société a lancé des offres simultanées de 800 millions de dollars () pour rembourser la dette et à des fins générales, y compris des investissements stratégiques dans l'automatisation

** Wells Fargo, JP Morgan et Citigroup sont les principaux teneurs de livres de l'offre

** Jusqu'à mardi, les actions WHR ont baissé de 0,7 % depuis le début de l'année et de ~36 % par rapport au plus haut intrajournalier sur 52 semaines de 111,96 $ atteint début juillet

** La note moyenne de 10 analystes est "hold"; PT médian 79,50 $, selon les données de LSEG