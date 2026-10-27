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Whirlpool recule après la publication de résultats décevants au troisième trimestre
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 11:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Le fabricant américain d'électroménager Whirlpool voit son titre ( WHR.N ) reculer de 8,2 % à 24,29 dollars en pré-ouverture, après l'annonce par la société de ses résultats du troisième trimestre

** WHR devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis mars 2009, si cette baisse se confirme

** La société affiche une perte ajustée de 21 cents par action au troisième trimestre, contre un bénéfice de 80 cents prévu par les analystes — données compilées par LSEG

** WHR affiche un chiffre d'affaires net de 3,68 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,92 milliards de dollars

** La société explique que les taux d’intérêt élevés, l’inflation et la morosité des ventes immobilières ont pesé sur la demande de remplacement

** L'action se négocie à 11,72 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 13,54

** À la clôture d'hier, WHR affichait une baisse de plus de 63 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi le sous-indice S&P Composite 1500 « Électroménager » .SPCOMAPPL , qui a lui-même reculé de plus de 12 % depuis le début de l'année

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