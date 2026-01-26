 Aller au contenu principal
WhatsApp désignée plateforme très influente par l'UE et soumise à de nouvelles règles contre les contenus illicites
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 17:22

La Commission européenne a officiellement classé WhatsApp comme "très grande plateforme en ligne" (VLOP) dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA), imposant à l'application de messagerie détenue par Meta de nouvelles obligations pour lutter contre les contenus illégaux et nuisibles. Ce statut concerne les services dépassant les 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne. Selon les chiffres communiqués par Meta, WhatsApp en compte en moyenne 51,7 millions sur ses canaux dans la région.

Conformément au DSA, les plateformes VLOPs doivent mettre en oeuvre des dispositifs renforcés pour détecter, signaler et limiter la diffusion de contenus illicites, tout en atténuant les risques systémiques liés à leurs services. Meta dispose désormais d'un délai de quatre mois, soit jusqu'à la mi-mai 2026, pour assurer la pleine conformité de WhatsApp avec ces nouvelles exigences réglementaires. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence des algorithmes, une modération plus rigoureuse et une protection accrue des utilisateurs, notamment les mineurs.

WhatsApp rejoint ainsi une liste croissante de plateformes soumises à ces règles renforcées, parmi lesquelles figurent déjà Facebook , Instagram, YouTube, TikTok, Temu et LinkedIn. Toutes doivent désormais justifier de pratiques de modération efficaces, d'évaluations régulières des risques et d'un accès élargi aux chercheurs agréés. Cette désignation s'inscrit dans l'ambition de l'UE de mieux encadrer l'activité des géants du numérique, à l'heure où leur influence croissante soulève des enjeux majeurs de sécurité, de désinformation et de responsabilité sociale.

