WhatsApp découvre une nouvelle campagne de piratage visant moins de 200 personnes

WhatsApp a déclaré vendredi avoir découvert une opération de cyberespionnage avancée qui a tiré parti d'une chaîne de vulnérabilités de sécurité dans l'application et les appareils Apple pour les pirater.

Un chercheur d'Amnesty International a déclaré que des membres non identifiés de groupes civiques semblaient faire partie des personnes touchées.

Dans une brève déclaration , le service de communication appartenant à Meta Platforms META.O a déclaré qu'il avait corrigé la vulnérabilité de sécurité qui permettait aux pirates de tirer parti d'une deuxième vulnérabilité sur les appareils Apple AAPL.O et de détourner les machines. Dans un communiqué, WhatsApp a déclaré que moins de 200 utilisateurs dans le monde avaient potentiellement été touchés. Donncha O Cearbhaill, qui dirige le laboratoire de sécurité d'Amnesty, a déclaré à Reuters que son groupe commençait à recueillir des données médico-légales auprès des victimes potentielles.

Dans un message publié sur X , il a déclaré que les premiers signes indiquaient que le piratage "avait un impact sur les utilisateurs d'iPhone et d'Android, notamment sur les membres de la société civile." Il a ajouté que d'autres applications que WhatsApp pourraient également avoir été touchées.