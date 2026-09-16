WH Smith prévoit un bénéfice annuel situé dans la fourchette basse de ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le distributeur britannique WH Smith

SMWH.L a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice annuel se situe dans la partie basse de la fourchette de ses prévisions antérieures, les marges ayant été comprimées par une inflation accélérée par la guerre en Iran et par une intensification des activités promotionnelles.

La société réexamine ses activités en Amérique du Nord et ferme les magasins peu performants dans le cadre d’un plan de redressement, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices à deux reprises en deux mois et levé des fonds plus tôt cette année, la guerre ayant pesé sur les voyages et les dépenses des voyageurs.

WH Smith, qui vend de tout, des livres aux accessoires de voyage en passant par les confiseries, table sur un bénéfice avant impôts d’environ 75 millions de livres sterling (101 millions de dollars) pour l’exercice clos le 31 août, contre une fourchette initialement estimée entre 75 et 90 millions de livres sterling.

Son chiffre d'affaires à périmètre constant en Amérique du Nord a reculé de 3% au quatrième trimestre, reflétant la baisse du nombre de passagers et un affaiblissement de la demande, tandis que les ventes au Royaume-Uni ont progressé de 4%.

(1 dollar = 0,7418 livre)