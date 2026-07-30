Westlife, le franchisé de McDonald's en Inde, voit son bénéfice diminuer de moitié sous le poids des coûts

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Westlife Foodworld WEST.NS , un opérateur de McDonald's MCD.N en Inde, a annoncé jeudi une baisse de 52 % de son bénéfice trimestriel, les restaurants de restauration rapide étant confrontés à une hausse des coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre et des matières premières dans un contexte de concurrence accrue.

Le franchisé, qui exploite des restaurants McDonald's dans l'ouest et le sud de l'Inde, a indiqué que son bénéfice consolidé après impôts s'élevait à 5,9 millions de roupies (61 655,8$) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 12,3 millions de roupies un an plus tôt.

(1 dollar = 95,6925 roupies indiennes)