Westlake recule après que BMO a abaissé sa recommandation à « en ligne avec le marché »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Westlake Corp WLK.N reculent de 2,3 % à 73 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** BMO Capital Markets abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; réduit son objectif de cours de 96 $ à 82 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 9,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “ Les prix des matières premières s'étant stabilisés, voire ayant baissé, et les taux hypothécaires atteignant de nouveaux sommets (ce qui brouille encore davantage la reprise du marché immobilier), nous estimons qu'il est judicieux de rester sur la touche et d'attendre un meilleur point d'entrée,” déclare la société de courtage

** BMO précise avoir relevé la note de WLK au début du conflit avec l’Iran, anticipant que “la société bénéficierait de la hausse des cours du pétrole (compte tenu de ses faibles coûts énergétiques et de matières premières), ce qui lui permettrait de faire le pont vers une

reprise du marché immobilier”

** À la clôture d’hier, WLK affichait une hausse de 1,1% depuis le début de l’année