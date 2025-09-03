WestJet, la compagnie canadienne, passe une commande à long terme pour 67 avions Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du gouvernement canadien et d'un contexte sur les droits de douane aux paragraphes 4 à 10)

Le transporteur à bas prix WestJet a déclaré mercredi qu'il avait passé sa plus importante commande auprès du constructeur d'avions américain Boeing BA.N , concluant un accord pour 67 jets qui seront livrés jusqu'en 2034 dans le cadre de la stratégie de croissance de la compagnie aérienne canadienne.

La commande de 60 avions à fuselage étroit 737-10 MAX et de sept avions à fuselage large 787-9 Dreamliner s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne privée. Elle porte le carnet de commandes de la compagnie à 123 appareils et 40 options.

"Avec l'ajout de ces appareils, WestJet dispose du plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes au Canada et doublera sa flotte de Dreamliners", a déclaré Alexis von Hoensbroech, directrice générale de la compagnie aérienne basée à Calgary.

La ministre canadienne des transports, Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que l'accord générerait des avantages économiques et garantirait des emplois dans le secteur manufacturier pour le Canada et les États-Unis, qui sont engagés dans un différend commercial.

"Cet accord entre WestJet et Boeing reflète une approche pragmatique des affaires, créant de nouvelles opportunités, des avantages économiques et des emplois à long terme des deux côtés de la frontière", a déclaré Chrystia Freeland.

L'économie canadienne s'est contractée au deuxième trimestre , bien plus que prévu sur une base annuelle, les droits de douane américains ayant réduit les exportations. Les chiffres du commerce de marchandises du pays pour le mois de juillet seront annoncés jeudi.

Boeing a remporté une série de commandes importantes ces derniers mois avec de nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l'administration Trump.

WestJet, qui exploite une flotte presque entièrement composée de Boeing, est déjà un client de longue date de Boeing.

Le transporteur a déclaré avoir également obtenu des options pour 25 737-10 MAX supplémentaires et quatre Dreamliners, dont les livraisons s'échelonneront jusqu'en 2034.

WestJet exploite actuellement 193 avions de passagers. L'âge moyen de sa flotte est de 10 ans.