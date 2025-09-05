*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* STEF STF.PA a confirmé jeudi soir son plan stratégique 2022-2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et d'un résultat net part du groupe de 15,8 millions d'euros au titre du premier semestre.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E
(Rédigé par Claude Chendjou)
