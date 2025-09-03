WestJet achète 60 Boeing 737-10 MAX

information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WestJet a déclaré mercredi qu'elle achèterait 60 Boeing BA.N 737-10 MAX à fuselage étroit avec des options pour 25 autres.