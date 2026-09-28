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WestJet a déclaré n'avoir constaté aucun incident en service lié au logiciel faisant l'objet d'un examen de la FAA
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 19:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne canadienne WestJet a déclaré lundi n'avoir constaté aucun incident en vol lié à un problème potentiel concernant le logiciel utilisé sur ses Boeing 737 MAX, actuellement examiné par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine.

La FAA a déclaré être au courant d'un problème potentiel dans une mise à jour logicielle des calculateurs de vol de certains Boeing 737 MAX et qu'elle allait convoquer un comité d'examen des mesures correctives (CARB) et prendre des mesures immédiates si elle identifiait un risque pour la sécurité.

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