Indonésie: après le séisme de Florès, les survivants peinent à se nourrir

Des personnes évacuées après un séisme de magnitude 7,7 survenu le 15 août, se reposent devant une tente au village de Rokirole, le 17 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ARNOLD WELIANTO )

Sahria Lelu cuisine du riz, à l'intérieur d'une tente orange où elle vit avec sa famille depuis le séisme qui a frappé Florès le 15 août et laisse les survivants sans toit, dans l'angoisse du lendemain.

Comme elle, ils sont des milliers à vivre encore dans des abris de fortune plus d'un mois après le séisme de magnitude 7,7 qui a fait 151 morts, selon le dernier bilan, endommagé des milliers d'habitations et a été suivi de près de 15.000 répliques.

"Ce qui nous empêche de rentrer chez nous, c'est que nous sommes encore sous le choc, très traumatisés", confie cette femme de 38 ans, qui vit dans le district de Nagekeo.

"Heureusement, la nourriture est garantie ici et il y a des bénévoles pour nous aider", ajoute-t-elle.

Le séisme a également déclenché une alerte au tsunami et les vagues ont atteint jusqu'à la maison de la mère de famille, sans cependant la détruire. Mais elle craint que les nombreuses répliques ne provoquent de nouveau des vagues destructrices.

Un habitant déblaie les débris de sa maison endommagée par un séisme de magnitude 7,7 survenu en août, dans le village de Meken Detun, le 14 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ARNOLD WELIANTO )

Plus de 46.000 maisons ont été endommagées par le séisme et près de 28.000 personnes étaient toujours déplacées au 24 septembre, a indiqué Berton Panjaitan, porte-parole de l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes.

Le nombre de déplacés a certes nettement diminué - ils étaient 150.000 début septembre - mais si de nombreux survivants sont rentrés chez eux, ils préfèrent encore camper à l'extérieur, de peur que leur maison s'effondre sous l'effet d'une nouvelle secousse.

"Pénurie d'eau potable"

Assise devant sa maison endommagée du quartier de Sikka, Maria Onselia, qui tirait des revenus de la vente de ses tissages, a repris son activité, sans savoir si elle parviendrait à trouver des acheteurs.

Une femme tisse à l'extérieur de sa maison endommagée par un séisme de magnitude 7,7 survenu le 15 août, dans le village de Meken Detun, là Sikka, e 14 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ARNOLD WELIANTO )

"A qui vendre nos sarongs ?", s'interroge cette femme de 59 ans, également cultivatrice de manioc, ajoutant que l'absence de revenus l'empêche d'acheter de la nourriture et de l'eau.

"Nous avons du mal à nous nourrir", assure-t-elle. "A cette période de l'année, il est difficile de s'approvisionner en eau. Nous devons donc acheter de l'eau avant de pouvoir acheter du riz".

Même préoccupation sur l'île voisine de Palue, au nord de Florès, où vivent 10.000 habitants qui tentent également de trouver de l'eau en utilisant des tiges de bambou pour capter et condenser la vapeur issue de sources géothermales sur l'île volcanique.

"Ce qui nous préoccupe, c'est la pénurie d'eau potable", témoigne Methildus Nestor Langga, un enseignant de 40 ans. "Car actuellement tout est complètement à sec. Tous les réservoirs de stockage ont été endommagés".

Le retour à la normale semble encore lointain pour bon nombre de survivants.

Des villageois récupèrent de l'eau dans un réservoir situé près de leur maison endommagée par un séisme de magnitude 7,7 survenu le 15 août, dans le village de Meken Detun, le 14 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ARNOLD WELIANTO )

Mme Sahria ignore combien de temps elle devra encore vivre loin de chez elle alors que des agents ont été dépêchés sur place pour évaluer les dégâts aux alentours de son village.

La famille a également perdu l'essentiel de ses revenus. Le séisme a en effet endommagé l'atelier de réparation de voitures et de motos tenu par son mari. Pour survivre, la jeune femme vend désormais du poisson.

Pour loger les sinistrés, le gouvernement souhaite disposer de 314 logements temporaires d'ici la fin novembre, a déclaré Gonzalo Gratianus Muga Sada, chef adjoint du district de Nagekeo.

A terme, plus de 2.400 logements permanents doivent sortir de terre pour remplacer ceux gravement endommagés, a ajouté M. Berton.