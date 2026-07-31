Westinghouse prépare son introduction en Bourse aux États-Unis

Westinghouse Electric Company a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en Bourse aux Etats-Unis. Le spécialiste du nucléaire entend profiter du regain d'intérêt des investisseurs pour un secteur porté par la hausse de la demande d'électricité liée aux centres de données et à l'intelligence artificielle.

Westinghouse a annoncé le dépôt confidentiel de son dossier d'introduction en Bourse aux États-Unis, sans préciser le nombre d'actions qui seront proposées ni la fourchette de prix envisagée. Détenu par Cameco et Brookfield Renewable Partners depuis son rachat en 2023 pour 7,9 milliards de dollars, le groupe est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services nucléaires. Plus de la moitié des réacteurs nucléaires actuellement en exploitation utilisent sa technologie, selon l'entreprise.

Fondée en 1886 par George Westinghouse, la société a construit en 1957 le premier réacteur à eau pressurisée commercial au monde, à Shippingport, en Pennsylvanie. Basée à Cranberry Township, elle a récemment conclu un partenariat avec le département américain de l'Energie afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement de l'industrie nucléaire civile aux Etats-Unis, dans un contexte de demande croissante en capacités de production d'électricité.

Westinghouse rejoint ainsi une série d'entreprises du nucléaire qui préparent une introduction en Bourse traditionnelle, profitant de l'intérêt renouvelé des marchés pour le secteur. Cette dynamique est alimentée par les besoins énergétiques grandissants des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Comme d'autres acteurs tels que X-Energy, Standard Nuclear ou Holtec Nuclear, le groupe utilise la procédure de dépôt confidentiel afin de préparer son introduction à l'abri du regard des investisseurs jusqu'à un stade plus avancé du processus.