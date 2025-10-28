Westinghouse, Cameco et Brookfield lancent un projet nucléaire américain de 80 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 5)

Westinghouse Electric, Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.TO ont conclu un partenariat avec le gouvernement américain pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays, ont annoncé les sociétés mardi.

Les actions de Cameco cotées aux États-Unis ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges avant bourse.

L'accord vise à accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire et à répondre à la demande croissante d'électricité provenant de l'intelligence artificielle et des centres de données, conformément au décret exécutif de mai du président Donald Trump promouvant l'énergie nucléaire, ont déclaré les entreprises.

L'énergie nucléaire a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs et des entreprises, car elle est considérée comme une source plus propre et plus fiable que l'énergie éolienne ou solaire.

Cameco Corp et Brookfield Renewable Partners BEP.N ont conclu en 2023 l'acquisition de Westinghouse pour un montant de 7,9 milliards de dollars, y compris la dette.

Les entreprises ont déclaré que les nouveaux réacteurs seront construits en utilisant la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse.