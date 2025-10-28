 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 230,01
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Westinghouse, Cameco et Brookfield lancent un projet nucléaire américain de 80 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 5)

Westinghouse Electric, Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.TO ont conclu un partenariat avec le gouvernement américain pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays, ont annoncé les sociétés mardi.

Les actions de Cameco cotées aux États-Unis ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges avant bourse.

L'accord vise à accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire et à répondre à la demande croissante d'électricité provenant de l'intelligence artificielle et des centres de données, conformément au décret exécutif de mai du président Donald Trump promouvant l'énergie nucléaire, ont déclaré les entreprises.

L'énergie nucléaire a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs et des entreprises, car elle est considérée comme une source plus propre et plus fiable que l'énergie éolienne ou solaire.

Cameco Corp et Brookfield Renewable Partners BEP.N ont conclu en 2023 l'acquisition de Westinghouse pour un montant de 7,9 milliards de dollars, y compris la dette.

Les entreprises ont déclaré que les nouveaux réacteurs seront construits en utilisant la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse.

Valeurs associées

CAMECO
121,260 CAD TSX -1,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank