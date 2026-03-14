Westinghouse annonce que les États-Unis et le Japon se sont mis d'accord sur leurs rôles dans un éventuel projet d'énergie nucléaire

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Les Etats-Unis et le Japon se sont mis d'accord sur les rôles qu'ils joueront dans un éventuel projet nucléaire commun impliquant Westinghouse et les fabricants japonais d'équipements nucléaires, a déclaré samedi à Reuters Dan Lipman, président des initiatives commerciales mondiales chez Westinghouse.

Le Japon et les États-Unis travaillent à inclure un projet d'énergie nucléaire dans une deuxième série d'accords dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du Japon, qui impliquera Westinghouse, ont déclaré des sources à Reuters ce mois-ci.

L'élan en faveur de la construction d'installations nucléaires s'intensifie à l'échelle mondiale, les pays cherchant à accroître leurs ressources énergétiques nationales pour se prémunir contre les chocs d'approvisionnement.

Les gouvernements américain et japonais se sont mis d'accord sur leurs rôles respectifs dans l'accord potentiel, notamment en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement au Japon, a déclaré M. Lipman en marge de la réunion ministérielle et du forum commercial sur la sécurité énergétique dans la région indo-pacifique à Tokyo.

"Il s'agit de projets très stratégiques qui sont essentiels pour Westinghouse et pour nos partenaires japonais. Nous allons continuer à travailler sur les transactions jusqu'à ce que les projets soient identifiés et prêts à être déployés", a-t-il déclaré, ajoutant que d'autres détails doivent encore être finalisés.

Westinghouse, détenue par Cameco CCO.TO et Brookfield

BAM.N , envisage de construire des réacteurs à eau pressurisée et des petits réacteurs modulaires pour des investissements pouvant atteindre 100 milliards de dollars, selon une fiche d'information publiée après la rencontre entre le président américain Donald Trump et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en octobre.

Des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Toshiba et IHI 7013.T pourraient être impliquées dans les projets, selon la fiche.

"Ce sont des partenaires essentiels pour nous et ils joueront un rôle important", a déclaré M. Lipman, sans fournir de détails.

Par ailleurs, samedi, le fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N et Hitachi 6501.T ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils avaient convenu d'explorer les possibilités de travailler sur des projets utilisant leurs petits réacteurs modulaires BWRX-300 en Asie du Sud-Est.