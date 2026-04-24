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Western Union recule après des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de Western Union WU.N , fournisseur de services de transfert d'argent, recule de 8,9% à 8,5 dollars en pré-ouverture après que ses bénéfices du premier trimestre se sont révélés inférieurs aux prévisions

** WU attribue ses mauvais résultats aux pressions macroéconomiques pesant sur son activité de détail en Amérique

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 25 cents au premier trimestre, contre une estimation consensuelle des analystes de 39 cents - données LSEG

** La société avait dépassé les estimations de BPA ajusté lors des deux trimestres précédents

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 983 millions de dollars, dépasse les prévisions de 960,57 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action WU affichait une hausse de 0,2% depuis le début de l'année

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