Western Union en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

24 octobre - ** Les actions de la société mondiale de transfert d'argent Western Union WU.N ont bondi de 10 % à 8,8 $ après que le bénéfice du troisième trimestre a dépassé les attentes grâce à l'expansion de l'activité Travel Money

** La société a également annoncé des revenus trimestriels supérieurs aux estimations - données compilées par LSEG

** Son segment de services aux consommateurs a augmenté de 49% au troisième trimestre, ce qui inclut l'acquisition d'Eurochange, un distributeur de produits de change basé au Royaume-Uni

** WU a acquis Eurochange en avril

** Cependant, la croissance des bénéfices en glissement annuel au troisième trimestre est relativement stable en raison d'un ralentissement de ses activités de vente au détail en Amérique du Nord ** WU est passé du S&P MidCap 400 .SPMVTR au S&P SmallCap 600

.SPCY au début du mois, après avoir perdu de la capitalisation boursière

** En incluant le mouvement de la séance, WU est en baisse de 15% depuis le début de l'année, tandis que le S&P SmallCap 600 est en hausse de 5,4%