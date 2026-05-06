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Western Midstream conclut un accord de 1,6 milliard de dollars pour étendre ses activités dans le bassin permien
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Western Midstream Partners WES.N a annoncé mercredi son intention d'acquérir Brazos Delaware II dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,6 milliard de dollars.

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