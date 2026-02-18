 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Western Digital vend une partie de sa participation dans Sandisk pour 3,17 milliards de dollars afin de réduire sa dette
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant de disques durs Western Digital prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk

SNDK.O par le biais d'une vente secondaire d'actions avec une décote de 7,7 % par rapport à la dernière clôture, a déclaré le fabricant de disques flash mercredi.

Western Digital devrait échanger les 5,8 millions d'actions mises en vente contre une dette détenue par des filiales de J.P. Morgan et BofA Securities. Les deux banques, qui sont également les chefs de file de l'offre, déchargeront les actions pour le compte de leurs filiales.

Les actions Sandisk ont chuté d'environ 2,13 % dans les échanges après bourse mardi. Bloomberg News a d'abord rapporté la fourchette de prix de l'offre.

La vente laissera à Western Digital une participation de près d'un milliard de dollars, selon les calculs de Reuters, dont la société a l'intention de se défaire à terme.

Western Digital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

SANDISK
590,5800 USD NASDAQ -5,74%
WESTERN DIGITAL
284,1100 USD NASDAQ +0,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )
    Puig : bénéfice de près de 600 millions d'euros en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:43 

    Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, tiré notamment par les ventes de ses produits de maquillage et de soin de la peau. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats
    information fournie par Reuters 18.02.2026 09:38 

    Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert ‌mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis ​en fin de semaine après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank