Western Digital vend une partie de sa participation dans Sandisk pour 3,17 milliards de dollars afin de réduire sa dette

Le fabricant de disques durs Western Digital prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk

SNDK.O par le biais d'une vente secondaire d'actions avec une décote de 7,7 % par rapport à la dernière clôture, a déclaré le fabricant de disques flash mercredi.

Western Digital devrait échanger les 5,8 millions d'actions mises en vente contre une dette détenue par des filiales de J.P. Morgan et BofA Securities. Les deux banques, qui sont également les chefs de file de l'offre, déchargeront les actions pour le compte de leurs filiales.

Les actions Sandisk ont chuté d'environ 2,13 % dans les échanges après bourse mardi. Bloomberg News a d'abord rapporté la fourchette de prix de l'offre.

La vente laissera à Western Digital une participation de près d'un milliard de dollars, selon les calculs de Reuters, dont la société a l'intention de se défaire à terme.

Western Digital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.