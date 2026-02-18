 Aller au contenu principal
Western Digital vend sa participation dans Sandisk pour 3,17 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 07:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de mémoires flash Sandisk

SNDK.O a annoncé mercredi que Western Digital WDC.O allait vendre une participation d'une valeur de 3,17 milliards de dollars dans la société.

Western Digital, qui fabrique des disques durs, vendra plus de 5,8 millions d'actions de Sandisk à 545 dollars chacune, a indiqué Sandisk.

L'offre est assortie d'une décote d'environ 7,7 % par rapport à la dernière clôture de Sandisk, qui s'élevait à 590,59 dollars mardi.

