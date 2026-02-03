Western Digital saute sur le plan de rachat supplémentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 février - ** Les actions de la société de stockage de données Western Digital WDC.O augmentent de 5,7% à 285,72 ** La société autorise des rachats d'actions supplémentaires pour un montant de 4 milliards de dollars

** Il reste environ 484 millions de dollars pour les rachats à partir de lundi dans le cadre de l'autorisation préalable de 2 milliards de dollars en mai 2025 ** En janvier, WDC prévoyait un chiffre d'affaires ajusté de 3,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, contre 2,96 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les actions ont plus que triplé en 2025