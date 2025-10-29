 Aller au contenu principal
Western Digital et SanDisk profitent des prévisions optimistes de Seagate pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des sociétés de stockage de données bondissent après que Seagate STX.O ait annoncé des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre

** Les actions de Western Digital WDC.O s'envolent de 11,3 %, tandis que SanDisk SNDK.O bondit de 10,4 %

** Les actions de Seagate grimpent de 16,8% ** STX prévoit un chiffre d'affaires de 2,70 milliards de dollars au 2ème trimestre , plus ou moins 100 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** STX prévoit un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre d'environ 2,75 $, supérieur aux estimations de 2,62 $

** Jusqu'à la dernière clôture, STX et WDC ont plus que doublé cette année, tandis que SNDK a presque quintuplé depuis son introduction en bourse en février de cette année

Valeurs associées

SANDISK
193,3700 USD NASDAQ +10,16%
SEAGATE HLDGS
264,1500 USD NASDAQ +18,45%
WESTERN DIGITAL
141,8400 USD NASDAQ +13,54%
