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Western Digital en hausse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 22:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** L'action du fabricant de produits de stockage de données Western Digital WDC.O a progressé de 1,8% à 361,20 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars ± 100 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 4,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "Nous menons à bien nos transitions technologiques afin de répondre à la demande croissante en matière de stockage", a déclaré le directeur général Irving Tan

** Chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 55% en glissement annuel, à 4,38 milliards de dollars

** À la clôture de jeudi, le titre affichait une hausse de 105% depuis le début de l'année

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