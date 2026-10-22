Western Digital : des bénéfices qui explosent, mais Wall Street reste de marbre

Western Digital a largement dépassé les attentes au premier trimestre de son exercice 2027, profitant de la demande soutenue des géants du cloud pour ses disques durs de grande capacité. Le spécialiste américain du stockage de données a enregistré un chiffre d'affaires de 4,38 MdsUSD, en hausse de 55% sur un an, contre 4,14 MdsUSD attendus, tandis que son bénéfice ajusté par action a bondi de 161%, à 4,64 dollars, contre 4,11 dollars anticipés. Malgré ces résultats, le titre évolue autour de l'équilibre en post-marché.

La croissance des revenus accélère sensiblement par rapport aux 44% du trimestre précédent, portée à la fois par l'augmentation des volumes de stockage livrés, mesurés en exaoctets, et l'amélioration des prix de vente. Cette combinaison permet au groupe de dégager une marge brute ajustée de 58,1%, contre 43,9% un an auparavant, tandis que sa marge opérationnelle atteint désormais 49,1%. Le flux de trésorerie disponible a également plus que doublé sur un an, à 1,38 MdUSD.

La direction se montre particulièrement confiante pour le trimestre en cours, avec un chiffre d'affaires attendu à 5,1 MdsUSD, soit une croissance de 69% sur un an, et un BPA ajusté de 5,80 dollars. La marge brute pourrait même atteindre 60,5%, signe d'un pouvoir de fixation des prix particulièrement favorable.

Reste à savoir combien de temps cette situation pourra durer. Alors que son concurrent Seagate profite également de l'explosion des besoins de stockage liés à l'IA, les récentes informations concernant les projets d'expansion des capacités de production de Toshiba ont ravivé les craintes d'un retournement des prix. Western Digital ne précise d'ailleurs pas la croissance exacte de ses volumes livrés, ce qui complique l'évaluation de la part des hausses tarifaires dans ses performances.