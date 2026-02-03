Western Digital bondit suite à un plan de rachat supplémentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de stockage de données Western Digital WDC.O augmentent de 4,7 % à 282,20 $ avant le marché ** La société autorise des rachats d'actions supplémentaires pour un montant de 4 milliards de dollars

** Il reste environ 484 millions de dollars pour les rachats à partir de lundi dans le cadre d'une autorisation antérieure de 2 milliards de dollars en mai 2025 ** En janvier, WDC prévoyait un chiffre d'affaires ajusté de 3,2 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre 2,96 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les actions ont plus que triplé en 2025