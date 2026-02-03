Western Digital ajoute 4 milliards de dollars à son plan de rachat, l'IA stimulant les ventes de puces mémoire

Western Digital WDC.O a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé un montant supplémentaire de 4 milliards de dollars pour le rachat d'actions, alors que la demande pour ses puces mémoire utilisées dans les serveurs d'intelligence artificielle augmente.

Ses actions ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges avant bourse, s'ajoutant à un bond de 57 % cette année. La valeur des actions avait plus que triplé l'année dernière.

Une pénurie mondiale de puces mémoire a intensifié la concurrence entre les entreprises d'intelligence artificielle et d'électronique grand public pour des approvisionnements limités, faisant grimper les prix et allongeant les délais d'exécution alors que les fabricants s'efforcent d'augmenter leur capacité.

La société de stockage de données disposait encore lundi d'environ 484 millions de dollars pour les rachats, dans le cadre de l'autorisation préalable de 2 milliards de dollars accordée en mai de l'année dernière.

La semaine dernière, la société a prévu pour le troisième trimestre fiscal des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street, en misant sur les ventes de ses disques durs et de son stockage flash pour les serveurs d'intelligence artificielle.