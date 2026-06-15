Western Digital : 3 séances, 33%, et record à 658$

Rien n'illustre mieux un "FOMO" que la trajectoire de Western Digital : 3 séances, 33%, record à 658$.

Il y a 2 séances, le titre affichait 100% de hausse par rapport au 30 mars, et se payait 15 fois son C.A.

Tous les cadres explosent en 3 séances, avec un énorme "gap" au-dessus de 572$ et un précédent record de 602$ (du 3 juin) pulvérisé de 8%.

Une hausse complètement hors norme lorsque l'on songe qu'il avait fallu 11 ans au titre pour passer de 110 à 114$ (décembre 2014/octobre 2025) avec plusieurs passages par la zone des 30$.

La dernière fois c'était en avril 2025, ça fait 23 fois la mise en 14 mois !