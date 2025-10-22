 Aller au contenu principal
Western Alliance Bancorp progresse après avoir dépassé ses estimations de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la banque régionale Western Alliance Bancorp WAL.N augmentent de 1,4 % à 77,31 $ ** En fin de journée mardi, WAL a dépassé les prévisions de bénéfices , l'augmentation des revenus d'intérêts et des revenus de la banque hypothécaire ayant compensé une augmentation des fonds de prévoyance

** L'action WAL a été malmenée la semaine dernière après que la banque a déclaré qu'elle avait entamé un procès contre l'emprunteur Cantor Group pour ne pas avoir fourni de garantie sur les prêts en première position

** L'analyste de Jefferies David Chiaverinis déclare que WAL a réalisé un trimestre solide et que la qualité du crédit s'est améliorée en dehors de la fraude présumée précédemment divulguée

** Le crédit semble sain et la prise de position sur d'autres expositions possibles semble indiquer un contenu de perte limité ou nul", déclare Benjamin Gerlinger, analyste chez Citi

** "Étant donné le niveau de peur excessif qui pèse déjà sur les actions, nous pensons qu'elles vont probablement rebondir et surperformer leurs pairs aujourd'hui", ajoute Gerlinger.

** 15 courtiers sur 16 évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "vendre"; PT médian de 101 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action WAL a baissé de 8,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WESTERN ALLIANCE
77,590 USD NYSE +1,64%
