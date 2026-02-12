West Pharma prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison d'une forte demande de composants pharmaceutiques

West Pharmaceutical WST.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur une hausse de la demande pour les traitements du diabète et de l'obésité qui utilisent son équipement médical.

La société s'attend à ce que la demande de médicaments liés au GLP-1 augmente en 2026, bien qu'à un "rythme plus lent" qu'en 2025, a déclaré le directeur financier Bob McMahon lors d'un appel avec les analystes.

L'adoption du GLP-1 devrait dépasser 30 % d'ici 2030 pour assurer une croissance annuelle de 10 %, a-t-il ajouté, un niveau "plus agressif" que les prévisions actuelles de l'entreprise.

L'utilisation croissante de nouveaux médicaments contre le diabète et l'obésité, notamment Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , devrait profiter aux fabricants d'équipements médicaux tels que West Pharma, qui fournit des composants pour les stylos d'injection utilisés pour administrer ces thérapies.

Les investisseurs ont craint que le lancement massif de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo n'ait un impact sur le marché des produits injectables et ne pèse sur la croissance de West Pharma.

Toutefois, Eric Green, directeur général de West Pharma, a déclaré que l'entreprise était convaincue que les produits injectables et les produits oraux continueraient à se développer et que tout changement s'étalerait sur plusieurs années, compte tenu des investissements déjà réalisés par ses clients.

"Le lancement prochain de génériques GLP-1 injectables au Canada, en Chine, en Inde et au Brésil représente une activité supplémentaire pour nous", a-t-il ajouté.

West Pharma prévoit un bénéfice ajusté par action en 2026 de 7,85 $ à 8,20 $, supérieur aux estimations des analystes de 7,78 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 3,22 et 3,28 milliards de dollars, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars.

West Pharma a également dépassé les attentes du quatrième

-trimestre grâce à une forte demande pour ses produits exclusifs.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,04 $ pour le trimestre, supérieur aux estimations de 1,83 $, tandis que le revenu total s'est élevé à 805 millions de dollars, dépassant les attentes de 794,38 millions de dollars.