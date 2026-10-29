West Pharma en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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(Actualités)

29 octobre - ** L'action du fabricant de matériel médical West Pharmaceutical Services WST.N progresse de 4,71% à 422,65 dollars en début de séance

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action à 9,38-9,48 dollars, contre une prévision antérieure de 8,85-9,05 dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 3,41-3,42 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,35-3,38 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,66 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,19 dollars par action – LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 874,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 825,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 52% depuis le début de l'année