West Coast Community Bancorp affiche une évolution stable lors de ses débuts au Nasdaq après son passage à une catégorie supérieure

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16 septembre - ** West Coast Community Bancorp WCCB.O reste stable lors de ses débuts au Nasdaq après son passage à une catégorie supérieure

** Basée à Santa Cruz, en Californie, la société WCCB, dont les actions sont cotées en bourse depuis 2004, était auparavant cotée sur le marché OTCQX Best Market

** L'introduction au Nasdaq marque une étape cruciale pour WCCB, qui exploite des agences sur la côte centrale de la Californie et dans la Silicon Valley

** « Notre décision de passer à un marché supérieur reflète la solidité et la maturité de notre établissement. L’accès à l’un des marchés boursiers les plus reconnus et les plus liquides au monde nous permet de renforcer nos relations avec les investisseurs institutionnels et d’élargir notre base d’actionnaires », a déclaré Krista Snelling, directrice générale

** WCCB affiche une hausse de 35,3 % depuis le début de l’année