Werewolf Therapeutics progresse après l'annonce de l'exploration d'alternatives stratégiques

24 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Werewolf Therapeutics HOWL.O augmentent de 7,3 % à 71 cents dans les échanges après les heures de bureau

** La société déclare qu'elle explorera une gamme complète d'alternatives stratégiques pour faire avancer son pipeline de développement de médicaments

** Co déclare que "les mesures peuvent inclure, parmi d'autres options, une vente de la société, un regroupement d'entreprises ou une fusion, une vente d'actifs, des accords de licence ou de collaboration, ou d'autres transactions stratégiques"

** La société indique qu'elle ne dispose pas d'un calendrier défini pour l'examen

** La société a engagé Piper Sandler & Co en tant que banque conseil

** L'action a augmenté de 57,2 % en 2025