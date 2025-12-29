 Aller au contenu principal
Wereldhave fait part de plusieurs transactions au Benelux
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 09:23

Wereldhave annonce la vente du Full Service Center Sterrenburg à Dordrecht, aux Pays-Bas, ainsi que l'acquisition de Ville2 à Charleroi, en Belgique, et de nouveaux financements à long terme pour Wereldhave Belgium, venant renforcer encore son bilan.

Le centre Sterrenburg a été vendu à un fonds géré par Pertinea, pour un produit brut de 60 millions d'euros (hors impôt), reflétant la valeur comptable de l'actif. Cette transaction marque l'achèvement du programme de cessions de Wereldhave aux Pays-Bas.

L'acquisition du centre commercial Ville2 à Charleroi a été partiellement financée par la levée de 82 MEUR de nouveaux fonds propres et de 40 MEUR de nouvelles dettes contractées par le groupe immobilier auprès de ses banques principales.

Enfin, Wereldhave Belgium a obtenu 30 MEUR via un placement privé avec Royal London AM pour 10 ans et a prolongé 55 MEUR de facilités bancaires existantes auprès de BNP Paribas Fortis et KBC jusqu'en 2030 et 2031 respectivement (au lieu de 2026 et 2028).

Valeurs associées

WERELDHAVE NV
19,0800 EUR Euronext Amsterdam -0,10%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

