Wenimmo rachète Optima Partners

(AOF) - Wenimmo (plateforme spécialisée dans la distribution de fonds d'investissements alternatifs et de produits d'assurance) annonce l’acquisition de l’activité d’Optima Partners, plateforme 100% digitale de SCPI exclusivement dédiée à aux conseillers en gestion de patrimoine. Cette opération stratégique marque une étape décisive dans son développement et renforce son positionnement sur le marché des solutions dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

En intégrant l'activité d'Optima Partners, Wenimmo enrichit sa sphère d'activité et accélère sa capacité à proposer des outils performants, digitaux et évolutifs. Cette complémentarité permet de créer une offre à forte valeur ajoutée, adaptée aux enjeux croissants de digitalisation, de conformité et d'efficacité auxquels font face les professionnels du patrimoine.

Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique de consolidation et d'innovation, avec un objectif : bâtir une plateforme de référence capable d'accompagner les CGPI dans l'ensemble de leurs besoins, de la structuration de leurs offres à la gestion opérationnelle et au développement commercial. Tout cela, sans aucun coût supplémentaire et en préservant leur indépendance.

Les nouveaux partenaires CGP de Wenimmo issus de cette cession, auront désormais accès à tout le panel de solutions d'investissements déjà référencées, à savoir :

- plus de 90 SCPI avec l'accès à des investissements programmés et des réinvestissements de dividendes

- des actifs naturels (forêts / agricoles / viticoles)

- des offres en Private Equity (immobilier et financier)

- des offres en prévoyance

- une offre en assurance vie (Française et Luxembourgeoise) avec plus de 6 assureurs référencés

- des actifs de diversification : Clubdeals dans l'art / Tontine

- une offre en bancaire (CTO / PEA) à venir

- un back office dédié joignable au téléphone en temps réel

- un paiement accéléré des commissions

Avec près de 500 conseillers indépendants partenaires de la plateforme, cette opération ouvre résolument de nouvelles perspectives de développement.

"Cette opération constitue un levier majeur pour notre stratégie de croissance. Nous sommes également ravis d'accueillir les fondateurs d'Optima Partners, Illona Stanescu et Patrick Le Maire au sein de l'équipe commerciale désormais composée de 5 personnes dédiées à nos partenaires CGPI", déclare Benjamin Flottes de Pouzols, le directeur général de Wenimmo.

"Dans le cadre du recentrage de nos activités, il nous a semblé logique de nous rapprocher de Wenimmo pour fusionner notre activité plateforme B to B à destination des conseillers indépendants. Ce choix permettra aux conseillers qui nous ont fait confiance depuis 18 mois d'accéder à une panoplie beaucoup plus vaste de solutions financières. Le transfert de l'équipe commerciale a également été un point crucial dans notre choix", a commenté Clément Renault, dirigeant d'Optima Capital.