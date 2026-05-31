Tennis/Roland-Garros-Swiatek prend la porte, Zverev rejoint les quarts de finale

Tennis : Roland-Garros

Le Roland-Garros des surprises s'est poursuivi dimanche ‌avec l'élimination de la quadruple lauréate Iga Swiatek dès les huitièmes de finale face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, ​qui défiera sa compatriote Elina Svitolina en quarts de finale.

Dans le tableau masculin, Alexander Zverev a fait respecter la logique.

Au lendemain de la défaite au troisième tour de la tenante du titre Coco Gauff, ​Iga Swiatek a quitté le Grand Chelem parisien dès le début de la deuxième semaine, le jour de ses 25 ans. La ​Polonaise n'avait plus été sortie si tôt à Roland-Garros ⁠depuis sa première participation en 2019.

Sa défaite signifie que la 125e édition de Roland-Garros couronnera un ‌nouveau lauréat chez les hommes comme chez les femmes pour la première fois depuis 2016, lorsque Novak Djokovic et Garbine Muguruza avaient triomphé.

Iga Swiatek a été battue ​en deux sets par Marta Kostyuk (7-5, ‌6-1). L'Ukrainienne de 23 ans est l'une des prétendantes à la victoire ⁠finale dans la continuité de ses titres obtenus sur terre battue au WTA 250 de Rouen et au WTA 1000 de Madrid.

Il y aura forcément une Ukrainienne en demi-finales puisque la 15e mondiale sera opposée ⁠à Elina Svitolina.

La récente ‌lauréate du WTA 1000 de Rome s'est imposée contre la Suissesse Belinda Bencic (4-6, ⁠6-4, 6-0) malgré la perte du premier set et en remportant les sept derniers jeux du match.

Demi-finaliste ‌dans les trois autres tournois du Grand Chelem, Elina Svitolina tentera de rejoindre le ⁠dernier carré de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière.

La belle dernière ⁠saison sur le circuit ‌de Sorana Cirstea se poursuit. La Roumaine de 36 ans s'est qualifiée dimanche pour son deuxième quart ​de finale des Internationaux de France, 17 ans après ‌le premier, grâce à sa victoire contre la Chinoise Wang Xiyu (6-3, 7-6 (4)).

Plus tôt dans l'année, elle avait remporté au WTA 250 de ​Cluj-Napoca (Roumanie) le quatrième tournoi de sa carrière avant de disputer la demi-finale du WTA 1000 de Rome, dernier gros tournoi avant Roland-Garros.

Propulsé favori à la faveur des éliminations successives de Jannik Sinner et ⁠Novak Djokovic, Alexander Zverev n'a pas faibli. L'Allemand, troisième joueur mondial, a été accroché un set et demi par le Néerlandais Jesper de Jong avant d'expédier la troisième manche (7-6 (3), 6-4, 6-1).

Le finaliste 2024 jouera son sixième quart de finale d'affilée à Roland-Garros, face à Rafael Jodar. L'Espagnol de 19 ans a battu son compatriote Pablo Carreno Busta (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) pour rejoindre les quarts de finale dès ​sa première participation.

(Rédigé par Vincent Daheron)