Wendy's poursuit sa remontée alors que l'engouement pour les « actions meme » se maintient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O ont bondi de 17,1% à 9,2 $ en pré-ouverture, après avoir enregistré une hausse de plus de 25% lors de la dernière séance

** Le titre occupe la deuxième place des titres les plus discutés sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits

** Deuxième titre le plus mentionné sur le forum Reddit r/WallStreetBets au cours des dernières 24 heures, selon l’agrégateur de sentiment SwaggyStocks

** Les investisseurs particuliers ont acheté pour 14,9 millions de dollars nets d’actions WEN mercredi – la plus forte hausse journalière depuis plus de cinq ans, selon les données de Vanda Research

** Plus de 1,68 milliard de dollars d’actions WEN ont changé de mains mercredi, un chiffre bien supérieur à la moyenne sur cinq ans de 61,3 millions de dollars

** Les actions font l'objet d'importants paris baissiers, les positions courtes représentant 34% du flottant mercredi, selon ORTEX

** WEN a nommé mardi Steve Cirulis , un vétéran du secteur, au poste de directeur financier, après le changement de directeur général intervenu le mois dernier

** À la clôture d'hier, l'action WEN affichait une baisse de 5,6% depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,6% pour l'indice S&P 600 Restaurants .SPSMCREST