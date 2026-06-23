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Wendy's nomme Steve Cirulis, un vétéran du secteur, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wendy's WEN.O a nommé mardi Steve Cirulis, un vétéran du secteur, au poste de directeur financier, en remplacement de Ken Cook. Cette nomination prend effet immédiatement, alors que la chaîne de restaurants est confrontée à une faible demande et à la pression d'investisseurs activistes.

Cette nomination intervient peu après que la société a nommé, le mois dernier, Robert Wright, un vétéran du secteur , au poste de président-directeur général.

Voici quelques informations clés:

* Âgé de 55 ans, M. Cirulis occupait auparavant le poste de directeur financier de la chaîne de restauration rapide Potbelly Corp, où M. Wright était directeur général.

* Le fonds Trian Fund Management, dirigé par l’activiste Nelson Peltz, cherchait le mois dernier à obtenir le soutien d’investisseurs en vue d’une éventuelle offre publique d’achat visant à retirer la chaîne de restauration rapide de la cote.

* En février, M. Peltz avait déclaré dans un document déposé auprès de la SEC que l’action Wendy’s était sous-évaluée et qu’il avait discuté avec des sources de financement potentielles au sujet d’opérations possibles, notamment une acquisition.

* Wendy’s, dont les actions ont reculé d’environ 13 % depuis le début de l’année, a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

* M. Cook, qui occupe le poste de directeur financier depuis 2024, conservera un rôle de conseiller jusqu’en juillet afin d’assurer une transition en douceur.

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