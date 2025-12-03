Wendy's chute après que JPM a abaissé sa recommandation à "neutre" en raison de l'absence d'une stratégie de redressement définie

3 décembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O chutent de 1,8 % à 8,34 $ avant bourse après que J.P. Morgan les a ramenées de "surpondérer" à "neutre"; elle a réduit son objectif de cours à 9 $ contre 12 $

** La société de courtage indique que la relance du développement aux États-Unis nécessiterait de lourds investissements en capital et en frais d'exploitation, ce qui rendrait une structure de propriété privée plus réalisable pour un redressement réussi

** Toute allocation significative de capital pour la relance pourrait avoir un impact sur le flux de trésorerie disponible jusqu'à l'année fiscale 28

** Le redressement aux États-Unis dépend d'une croissance significative du volume unitaire moyen (AUV) pour atteindre 2,3 à 2,5 millions de dollars, mais il est très peu probable que cela se produise d'ici trois ans - JPM

** Sur 29 analystes, cinq estiment que l'action est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", 19 l'estiment "à conserver" et cinq "fortement à la vente" ou "à la vente" - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 47,9 % depuis le début de l'année