Wall Street stable avant de nouveaux indicateurs, l'Europe sans grande conviction

Les traders financiers travaillent à leur bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue sans grand changement jeudi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance dans des échanges sans conviction en attendant un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait influer sur la politique de la Fed.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,02% pour le Nasdaq alors que les actions américaines ont enregistré mercredi leur septième gain en huit séances.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,41% à 8.120,63 points vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,77% et à Londres, le FTSE prend 0,26%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,41% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,42%. Le Stoxx 600 avance de 0,41% avec une légère amélioration de l'appétit pour le risque après deux séances d'encéphalogramme plat.

Les timides gains du jour en Europe sont portés par les compartiments de l'automobile (+2,55%), de l'industrie (+1,02%) et des nouvelles technologies (+0,81%), trois secteurs soutenus par l'actualité.

La tendance de fond sur les marchés reste néanmoins centrée sur les décisions futures de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors qu'un assouplissement monétaire est attendu mercredi prochain au regard de la faiblesse des dernières données sur le marché du travail, comme celles du cabinet ADP.

Les investisseurs surveilleront à 13h30 GMT les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour pourraient confirmer une détérioration du marché du travail, ainsi que le rapport Challenger, Gray & Christmas sur les licenciements en novembre. L'indicateur sur les dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis pour le mois septembre, dont la publication est prévue vendredi, est également dans le viseur des marchés.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 89% la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed ce mois-ci, contre une probabilité de 83,4% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de CME Group.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Salesforce s'adjuge 2,3% en avant-Bourse après avoir relevé mercredi soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026.

VALEURS EN EUROPE

Les constructeurs automobiles Porsche (+5,22%), Mercedes (+4,77%), Volvo Car (+3,82%), Volkswagen (+3,08%), Renault (+5,66%) et Stellantis (+4,03%) sont bien orientés après que le président américain Donald Trump a proposé d'assouplir les normes en matière d'économie de carburant afin de faciliter la vente de voitures à essence.

STMicroelectronics, Soitec et ASM International avancent de 1,41% et 4,34%, profitant de la bonne tenue du secteur technologique après que l'agence Bloomberg a rapporté que le fabricant chinois de puces Cambricon envisage de tripler sa production en 2026 pour remplacer Nvidia sur le marché chinois de l'intelligence artificielle (IA).

Schneider Electric et Siemens Energy gagnent respectivement 2,98% et 1,71%, JPMorgan ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" sur les deux groupes.

Société générale prend 2,34% à la faveur d'un relèvement de recommandation à "acheter" de la part de Goldman Sachs.

Philips plonge de 7,27%, en queue du Stoxx 600, à la suite de la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2026 du groupe néerlandais de technologies de santé.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de 1,2 point de base, à 2,757%, suivant la tendance sur les bons du Trésor américain alors que les investisseurs attendent les décisions de la Fed et de nouveaux indicateurs.

Le rendement des obligations japonaises à 30 ans, qui a grimpé jeudi à un sommet sans précédent à 3,445%, a par ailleurs contribué à soutenir la demande lors d'une adjudication de dette, au moment même où le gouvernement prévoit un plan de relance massif alimenté par la dette.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,5 points de base, à 4,082%, contre 4,059% la veille.

CHANGES

Le dollar (-0,06%) se maintient près d'un creux de cinq semaines face à un panier de devises internationales, après des indicateurs américains qui ont renforcé l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Le billet vert a perdu près de 9% depuis le début de l'année.

L'euro grappille 0,05%, à 1,1675 dollar, proche de son pic du 17 octobre, alors que les PMI ont montré mercredi que l'activité économique dans la zone euro avait accéléré en novembre à son rythme le plus rapide en 30 mois.

La livre sterling s'échange à 1,3351 dollar (-0,01%), oscillant près de son sommet du 28 octobre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte dans un contexte d'enlisement des pourparlers de paix sur l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine ayant répété que Moscou parachèvera la conquête du Donbass par la force si l'armée ukrainienne ne s'en retire pas.

Le Brent progresse de 0,38% à 62,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,51% à 59,25 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdo. au sem au 29 220.000 216.000

chômage nov.

USA 15h00 Commandes à l'industrie septembre +0,5% +1,4%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)