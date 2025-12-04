Macron presse Xi Jinping de coopérer sur l'Ukraine et le commerce mondial

Le président français Emmanuel Macron en visite en Chine

par Joe Cash

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi son homologue chinois Xi Jinping, lors d'une rencontre à Pékin, à coopérer plus étroitement en matière de géopolitique, de commerce et d'environnement à l'heure où l'Union européenne (UE) tente d'obtenir l'aide de la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Une importante délégation d'entreprises françaises accompagnait Emmanuel Macron à l'occasion de sa quatrième visite d'État en Chine, dans un contexte de fortes tensions commerciales alimentées par les droits de douane américains et les exportations chinoises, qui pénalisent des pans entiers de l'industrie européenne.

Pékin souhaite pour sa part atténuer les frictions commerciales avec l'UE concernant ses exportations de véhicules électriques, fortement subventionnés, tout en se présentant comme un partenaire commercial fiable et un marché alternatif aux États-Unis.

"Le dialogue entre la Chine et la France est plus que jamais indispensable", a dit Emmanuel Macron à Xi Jinping lors de leur entretien au Grand Palais du peuple, à Pékin. "Je vous propose un triple agenda positif pour nos relations, celui de stabilité géopolitique, de rééquilibrage économique et de soutenabilité environnementale."

"Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde", a ajouté le président français, évoquant en particulier la guerre en Ukraine. "La capacité que nous avons à oeuvrer ensemble est déterminante."

Emmanuel Macron doit de nouveau s'entretenir avec Xi Jinping vendredi lors d'un déplacement à Chengdu, dans la province du Sichuan (centre), signe d'un accueil particulièrement attentionné de la part de Xi Jinping, qui accompagne rarement ses visiteurs hors de Pékin.

Les analystes soulignent toutefois les importantes contraintes politiques qui pèsent sur le partenariat franco-chinois.

PAS DE GRANDES AVANCÉES ATTENDUES POUR AIRBUS ET LE COGNAC

Xi Jinping ne devrait ainsi pas approuver lors de la visite de son homologue français une commande de 500 avions d'Airbus, attendue de longue date, dont la concrétisation pourrait affaiblir Pékin dans ses négociations commerciales avec les États-Unis, qui font de leur côté pression pour obtenir de nouveaux engagements d'achats de Boeing.

Il est également peu probable que Xi Jinping relève les prix de vente minimums auxquels la majeure partie des producteurs français de cognac sont soumis en Chine, alors que Paris a soutenu une initiative de la Commission européenne visant à relever les droits de douane sur les importations chinoises de voitures électriques.

La Commission européenne a par ailleurs présenté mercredi un plan visant à renforcer la résistance de l'UE aux menaces telles que les pénuries d'approvisionnement en terres rares, par le biais d'une amélioration des dispositions commerciales existantes et la création de nouvelles mesures de défense économique.

Et concernant la guerre en Ukraine, toute ouverture de la part de la Chine serait la bienvenue pour Emmanuel Macron, alors que la Russie peut se prévaloir du soutien continu de Pékin.

"Quels que soient les changements dans l'environnement extérieur, nos deux pays devraient toujours faire preuve de l'indépendance et de la vision stratégique des grandes puissances", a déclaré Xi Jinping à Emmanuel Macron, ajoutant que la Chine restait déterminée à promouvoir la paix en Ukraine et à Gaza.

Il a profité de la visite du président français pour annoncer que la Chine fournirait aux Palestiniens une aide de 100 millions de dollars pour la reconstruction, une somme toutefois très inférieure aux 1,6 milliard d'euros promis par l'UE en avril pour les trois prochaines années.

MACRON REJETTE "LA LOI DU PLUS FORT"

Xi Jinping a également encouragé son homologue français à approfondir leur coopération dans les domaines de l'aérospatiale et de l'énergie nucléaire, ainsi que dans l'intelligence artificielle, l'économie verte et la biopharmacie.

Les deux dirigeants ont signé 12 accords de coopération à l'issue de leurs entretiens, portant sur le vieillissement de la population, les investissements bilatéraux, l'énergie nucléaire et la protection des pandas.

Emmanuel Macron a tenté par le passé d'opposer à Pékin un front commun de l'UE, tout en veillant à ne pas mettre en péril un marché d'exportation clé pour de nombreuses entreprises françaises de premier plan.

Des dirigeants d'Airbus, de BNP Paribas, de Schneider et d'Alstom , ainsi que de sociétés françaises de l'industrie laitière et avicole, accompagnaient Emmanuel Macron en Chine.

Les déficits commerciaux de l'UE et de la France avec la Chine n'ont cessé de croître au cours des dernières années.

"Nos deux pays ont un rôle à jouer pour poser avec d'autres partenaires les fondations d'une gouvernance économique rééquilibrée, plus équitable, plus solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort", a dit Emmanuel Macron.

"Il est essentiel (...) de créer un contexte de confiance et traiter de tous les risques d'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement", a également déclaré le président français.

La Chine est le septième partenaire commercial de la France et lui achète pour environ 35 milliards de dollars de marchandises par an, selon les données des douanes chinoises. Environ 10% de ces produits sont des cosmétiques, tandis que les pièces détachées d'avions et les alcools font aussi partie des principales exportations tricolores.

La France consomme pour sa part quelque 45 milliards de dollars de produits chinois, principalement des colis de faible valeur envoyés par des plateformes en ligne telles que Shein, grâce à une dérogation douanière de l'UE portant sur les achats inférieurs à 150 euros.

(Reportage Joe Cash, Ethan Wang et Qiaoyi Li ; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)