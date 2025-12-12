 Aller au contenu principal
Wendel vise €1,6 md de retour aux actionnaires d'ici à 2030
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:35

(Actualisé tout du long avec détails, analyste, cours en Bourse)

Wendel MWDP.PA grimpe en Bourse vendredi après avoir annoncé son intention de racheter environ 300 millions d'euros de ses propres actions l'année prochaine, dans le cadre d'un plan visant à retourner aux actionnaires plus de 1,6 milliard d’ici fin 2030.

La société d’investissement, qui tient sa journée investisseurs, va lancer un rachat d’actions représentant 9% du capital sur l'année 2026, soit "environ 300 millions d’euros sur le cours de bourse actuel", selon un communiqué.

Wendel souligne que l'opération sera accompagnée d'une annulation de 3,8% du capital auto-détenu, lui permettant de disposer d'une enveloppe "plus importante" pour procéder aux rachats d’actions et détenir ainsi jusqu’à 10% de son propre capital.

"Après l’annulation des 3,8% du capital, Wendel détiendrait encore environ 1% de ses propres actions et pourrait ainsi racheter environ 9% de son capital sur les 12 prochains mois", précise le communiqué.

Wendel, qui a annoncé vendredi anticiper plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030, souligne que 1,6 milliard d'euros générés seront retournés aux actionnaires sous forme de dividende et de rachat d'actions.

A Paris, vers 09h11 GMT, l'action Wendel prenait 6,41% à 82,20 euros.

Selon Joren Van Aken, analyste chez Degroof Petercam, les annonces de Wendel semblent "s'adresser principalement aux investisseurs internationaux qui apprécient généralement beaucoup les dividendes et les rachats d'actions lorsque les décotes sont élevées".

Wendel souligne par ailleurs que le retour aux actionnaires pourrait être plus important "en fonction des opportunités de marché".

Ainsi, plus de 1,2 milliard d'euros seront alloués à un retour supplémentaire aux actionnaires ainsi qu'à de nouveaux investissements.

"Nous pensons que les investisseurs lorgnent déjà sur les 1,2 milliard d'euros restants en liquidités, qui pourraient représenter un rachat annuel supplémentaire de 300 millions d'euros entre 2027 et 2030", observe Joren Van Aken.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

WENDEL
81,7500 EUR Euronext Paris +5,83%
